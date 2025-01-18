Сина Порошенка оштрафували на 25 тисяч гривень через неявку до ТЦК - документ

Його запрошували уточнити дані

Старший син народного депутата Петра Порошенка Олексій, який разом з братом виїхали з України перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний таким, що вчасно не з'явився до ТЦК. Тепер через неявку за військовою повісткою Олексій Порошенко має сплатити 25 500 гривень штрафу, — повідомляє "Informator.Ua".

Згідно з офіційним документом, Олексій Порошенко не явився без поважних причин до Печерського РТЦКСП за повісткою для уточнення даних. Тепер син Порошенка буде змушений сплатити до бюджету 25 500 гривень.

"Визнати гр. Порошенка Олексія Петровича винним у вчинені адміністративного правопорушення, передбаченого 4.3 ст. 210-1 КУпАП та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу, у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 25 500 грн", — йдеться у постанові начальника Печерського ТЦК та СП у м. Києві.

Якщо син експрезидента проігнорує сплату штрафу, його сума подвоїться.

"У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня вручення даної постанови правопорушнику, стягнення штрафу провести у примусовому порядку відповідно до ст. 308 КУпАП у подвійному розмірі в сумі 51000 грн", — йдеться в документі.

Як повідомлялося, старший син Петра Порошенка, Олексій, який виїхав до Лондона на початку війни і так не повернувся до України, був оголошений в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.

Інший син Петра Порошенка, Михайло, від початку повномасштабного вторгнення теж знаходиться у Лондоні.

Нагадаємо, сам Петро Порошенко є підозрюваним у "вугільній справі" за статтею "державна зрада". Справа пов’язана із закупівлею вугілля з тимчасово окупованих територій ОРДЛО, що призвело до фінансування терористів ЛДНР на суму мінімум 1,5 млрд грн.

Окрім того, Порошенко фігурує у справі про передачу контролю над українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" структурам Медведчука у 2016 році.