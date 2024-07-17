Офіційний курс перевалив за 41 гривню: чи зрівняються показники в обмінниках та банках

Аналітик дав прогноз

На валютному ринку курс долара в усіх сегментах може перетнути позначку в 41 гривню. Протягом цього тижня показники в банках перебуватимуть в коридорі 40,55-41,50 гривень, а в обмінниках — 40,40-41,45 гривні.

Національний банк України щодня виходитиме з інтервенціями продажу американської валюти, аби зменшити тиск на гривню. Таким чином регулятор майже повністю впливає на офіційні та міжбанківські показники, як повідомив аналітик Олексій Козирев, передає Мінфін.

"Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред (Ред. Спред — різниця між курсами купівлі та продажу валюти) у межах від 20 до 35 копійок за доларом, за євро — в межах від 20 до 45 копійок. Хоча, як завжди, окремі мережі обмінників виставлять спред за обома валютами у межах до 60 копійок — 1 гривні", — каже він.

Тому, до 20 липня курс долара у банках (готівковий сегмент) коливатиметься в межах 40,55-41,50 гривень, а в обмінниках — 40,40-41,45 гривні.

Курс долара в Україні станом на 17 липня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 17 липня, середній курс долара в українських банках становить 41,10 грн (купівля) та 41,60 (продаж). Готівковий курс — 41,51 (купівля) та 41,65 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,25 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в серпні очікуються серйозні зміни з курсом долара. Таким прогнозом поділився начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.