Нацбанк підняв офіційний курс долара: скільки тепер коштує валюта

Євро просто злетів та перетнув позначку 45 гривень

Українська гривня продовжує слабшати стосовно американської валюти. Національний банк України встановив новий офіційний курс долара, який перевищив попередній рекорд.

Євро дуже різко підскочив, відразу піднявся на 40 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 18 липня Нацбанк встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,46 грн

Євро (EUR): 45,34 грн

Злотий (PLN): 10,56 грн

Канадський долар (CAD): 30,33 грн

Швейцарський франк (CHF): 46,77 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,80 грн

Євро (EUR): 45,71 грн

Злотий (PLN): 10,65 грн

Канадський долар (CAD): 30,56 грн

Швейцарський франк (CHF): 47,27 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 41,25 грн — продаж 41,77 грн

Євро (EUR): купівля 45,00 грн — продаж 45,73 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся ще на понад 20 копійок.

Купівля: 41,75 грн

Продаж: 41,89 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли курс долара складатиме понад 46 гривень. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.