За відео "18+" покарання, як за вбивство: коли можуть декриміналізувати порно і хто проти

Проти декриміналізації порно відкрито виступила лідерка однієї з партій та очільник Нацполіції України

Поки в кулуарах Верховної Ради України триває обговорення положень законопроєкту про декриміналізацію порно, в судах ухвалюються рішення про притягнення до відповідальності тих українців, що створюють та діляться контентом для дорослих з іншими. При чому як через тематичні платформи, так й у приватному листуванні. Натомість покарання за фото й відео "з полуничкою" юристи називають абсурдним й жорстоким.

"Телеграф" вислухав думку представників юридичної спільноти та поцікавився долею законопроєкту № 12191 у його автора.

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В черговий раз про необхідність змін до законодавства, які б дозволили змінити підхід до покарання за дорослий контент, заговорили в розрізі ситуації з креаторами (творцями контенту) для платформи OnlyFans. З осені вони стали отримувати "листи щастя" від податкової, а згодом до них з обшуками стали навідуватися детективи БЕБ, при цьому моделі мали побоювання, що крім претензій фінансових, держава може почати їх переслідування за ст. 301 Кримінального кодексу України. А вона, як відомо, передбачає відповідальність в тому числі за розповсюдження творів, зображень або предметів порнографічного характеру або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою, або їх збут чи розповсюдження. При цьому народні депутати, зокрема, Данило Гетманцев, переконували, що будуть наполягати на швидкому розгляді у ВР питання декриміналізації цієї статті.

Під кінець 2024 року стало відомо, що Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення його окремих положень про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності (реєстраційний № 12191) був погоджений Комітетом з питань правоохоронної діяльності. Відповідно мав бути винесений на розгляд депутатів у сесійній залі, але проти цього вже в перші дні року 2025 виступила з трибуни парламенту лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. "Що ви робите?! Так, ми на Погоджувальній раді зняли цей закон [з розгляду]. Але я вас прошу — зупиніться! Хоча б у Різдво таких законів не ставте. Почніть жити і працювати заради України та для людей, а не лобіювати всяке…", – так емоційно висловилась нардепка проти пропозицій колег.

Адвокатка Леся Михаленко, що надала розголосу ситуації з обшуками OnlyFans-моделей, назвала в черговому дописі цей виступ маніпулятивним. А причину гальмування процесу, на думку юристки, може полягати у небажанні системи втрачати прибутки й можливості робити статистику розкриття "страшних" злочинів.

- Тимошенко у своїй промові підмінила питання, говорячи про "легалізацію", хоча насправді йдеться про "декриміналізацію", – наголосила юристка. – Адже автори згаданого законопроєкту пропонують виключити зі статті відповідальність, коли йдеться про те, що дорослі люди, які перебувають у стосунках, роблять разом за згодою або обмінюються фото чи відео інтимного характеру. Або якщо повнолітні дівчата знову таки за власним бажанням демонструють свої принади на спеціалізованих платформах. При цьому варто підкреслити, що відповідальність за розповсюдження порнографії неповнолітнім навпаки планується посилити, а також ввести кримінальне покарання за примушення до участі дітей у створенні порнографії. Крім того, як була, так й лишається у Кримінальному кодексі України ст. 152, яка передбачає відповідальність за зґвалтування.

Юристка також зазначила, що існує певна "такса", яку нібито правоохоронці встановлюють для моделей OnlyFans – це 500-1000 доларів США на місяць, а "послуги" з невідкриття кримінальної справи за ст. 301 КК України для тих громадян, кого ловлять на пікантних фото- чи відео становить 20 тис. доларів.

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- Навіть поверхневий аналіз судових рішень за ст. 301 КК України демонструє, що часто обвинувачені йдуть на угоду зі слідством, визнають свою провину й отримують натомість три роки умовно, – говорить Леся Михаленко. – В Реєстрі судових рішень за грудень я знайшла принаймні шість таких рішень. При цьому таке саме покарання суд за вбивство, вчинене через необережність, призначив мешканцю Одеської області, який засунув у піхву та анальний отвір своєї знайомої термос та скляну пляшку, що призвело до її смерті. Чи можна порівнювати наслідки дій, коли в одному випадку не стало людини, а в інших дорослі люди за домовленістю та згодою ділились хтивками (фотографії оголеного тіла) чи інтимними відео, від чого ніхто не постраждав, хіба що суспільна мораль?! Та й це ще питання. В судовій практиці є й випадки, коли йдеться не про платформи чи сайти, а просто про приватне листування. Як приклад можу навести минулорічний вирок Новосанжарського районного суду Полтавської області. В документі йдеться про те, що місцева мешканка зняла два відео (судово-мистецтвознавча експертиза віднесла їх до продукції порнографічного характеру – Авт.), й переслала його незнайомцю. В цьому випадку покаранням став штраф 34 тис. гривень, але проте все одно йдеться про притягнення до кримінальної відповідальності зі всіма наслідками.

Співрозмовниця наголошує, що гальмування ухвалення законопроєкту №12191, залишає поле для зловживань з боку правоохоронців, зокрема, стосовно моделей "18+". При, тому що вони готові платити податки до бюджету аби тільки позбутися тиску з боку контролюючих органів.

Поліція проти законопроєкту й за моральні цінності

На цьому тижні медіа почали ширити позицію глави Національної поліції України Івана Вигівського щодо декриміналізації порно. В інтерв'ю виданню "Українські новини" він наголосив, що очолюване ним відомство, а також інші правоохоронні органи проти такої ініціативи. "Цей законопроєкт потребує доопрацювання і прямо суперечить деяким законам. Минулого року у нас зареєстровано майже 2 тисячі кримінальних правопорушень за ст. 301-1 (Дитяча порнографія) і ця вся легалізація призведе до того, що все це буде доступно для неповнолітніх. Зараз війна і росіяни дестабілізують ситуацію різними кібератаками, гібридними атаками, тому це може стати додатковим напрямком на якому вони будуть спекулювати. Це також матиме негативний вплив і на моральні цінності, зокрема, дітей. У нас є традиції інтимного спілкування людей, і тому, на мою думку, така легалізація матиме негативний результат", – зазначив Іван Вигівський.

При цьому в коментарі "Телеграфу" народний депутат Ярослав Железняк, який є ініціатором законодавчих змін, наголосив, що якраз відповідальність втягування дітей у створення порноконтенту та його поширення серед неповнолітніх пропонується посилити.

- У нас загалом дуже просто концепція, – наголосив Ярослав Іванович. – Є дії, які вважаються суспільно небезпечними і які караються дуже суворо відповідно до законодавства. Але коли дорослі тьоті показують дорослим дядям себе оголеними або навпаки, це не є чимось таким, за що має бути кримінальне покарання. А от коли йдеться про порно за участю дітей й розповсюдження серед неповнолітніх, порно без згоди або екстремальне порно – за все це має наставати відповідальність. Ми просто уточнюємо цей перелік та те, яким має бути покарання.

Автори законопроєкту пропонують окремо додати пункт про примушення неповнолітніх до створення порноконтенту

За словами народного обранця, хоча законопроєкт й готувався понад рок, але є певні зауваження юридичного характеру від "виконавчої гілки влади", тож остаточний вигляд документа може бути підкорегований. Але про це може йти мова, коли проєкт закону буде ухвалений у першому читанні.

- З законопроєктом №12191 ми пройшли профільний комітет й зараз він очікує розгляду в парламенті, – наголосив Ярослав Іванович. – Але є два моменти. Перше, я чув, що є запитання до документа у пана президента, бо він хоче розібратися, про що він. Я вважаю це нормальним, і сподіваюсь, що президент, або його радники знайдуть час і розберуться. Тим більше, що цей законопроєкт готувався разом з колегами – народними депутатами від його політичної сили.

І є другий момент — це питання від деяких народних обранців. Але це не про те, що вони опонують нашій пропозиції, з відкритих опонентів у нас тільки фракція Юлії Тимошенко. Але й те, мені здається, що її представники просто не до кінця розібрались з поняттями, а може трошки політичний контекст має вплив. А нашим колегам потрібно більше часу, щоб визначитися з голосуванням й вони його наразі мають. Адже як ви бачите порядок денний був не дуже ефективний на цьому тижні, ми й не поспішаємо, щоб зібрати потрібні голоси. Наш парламент працює в достатньо хаотичному режимі, тому очікувати, що тут і зараз буде розглянути наш законопроєкт, я, на жаль, не можу. Навіть з пріоритетними законами це так не працює, але сподіваюсь до питання декриміналізації порно ми дійдемо у лютому.

Варто зазначити, що у висновку головного-експертного управління апарату ВР України на законопроєкт № 12191 наголошується: "скасування кримінальної відповідальності за діяння, пов’язані зі створенням та розповсюдженням "дорослої" порнографії на території України, потребуватиме вибудови законодавцем нових правил, необхідних як для мінімізації ризиків, пов’язаних з виробництвом та обігом "дозволеної" на території України порнографії, так і для забезпечення функціонування порнобізнесу в тій частині, де відбудеться декриміналізація".

Як повідомляв "Телеграф", на думку народного депутата Максима Бужанського декриміналізацію порно можна прирівняти до декомунізації, адже законодавчі зміни передбачають відмову від старих норм, що вже не є актуальними.