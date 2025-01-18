Світить до 12 років: злети і падіння члена КРАІЛ Євгена Яхнія

За що судитимуть головнного "куратора" протиправних схем на гральному ринку

Суд відмовився відпускати під домашній арешт, на поруки чи під заставу члена КРАІЛ Євгена Яхнія, затриманого по статті "пособництво агресору". Він перебуватиме під вартою увесь термін слідства.

"Телеграф" вирішив нагадати, як у складі регулятора грального ринку з’явився Євген Яхній, та дослідити, за що саме його арештовано, скільки йому може "світити", та хто повинен відповідати за те, що "прокліпав" пособника РФ у системі уряду.

Щось пішло не так…

Легалізація азартних ігор, яка відпочатку задумувалась у якості інструменту наповнення бюджету та боротьби з нелегальним ринком, схоже, поки призвела лише до зворотного ефекту. Через клятий "людський фактор" маємо ситуацію, коли гральний ринок, замість допомагати державі, годує тільки обмежене коло "азартних" бізнесменів та чиновників, які їх прикривають. А найгірше, що дивіденди від українського грального бізнесу отримує країна-агресор. Причому, не лише у вигляді грошей, а і даних про українських військових.

Як і в кожній подібній історії, виявилось, що "азартна риба" гниє з голови. У нашому випадку – з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), до якої зводяться основні ниточки регулювання грального ринку.

Про кричущу ситуацію в КРАІЛ журналісти (у тому числі й "Телеграф") писали уже давно. Із викриттям схем, демонстрацією документів, називанням імен. Та публічних кроків від правоохоронців дочекалися лише нещодавно.

Першим таким кроком став арешт у грудні 2024 року керівника КРАІЛ Івана Рудого. Чиновнику висунули звинувачення у співпраці з державою-агресором, а під час обшуку знайшли чималі кошти та зброю. Бонусом також стала знайдена правоохоронцями значна кількість речовин, як прийнято казати, "схожих на наркотичні".

Вже під час затримання Рудого ні для кого не було секретом, що наступним у списку затриманих має стати член КРАІЛ Євген Яхній. Адже якщо Іван Рудий з його статусом ветерана все-таки вважався у гральній сфері людиною ледве не випадковою і навіть "жертвою обставин" (мовляв, не втримався від спокуси), то про Яхнія майже від самого початку його появи в Комісії писали, як про основного куратора протиправних гральних схем. Відтак, затримання ДБР Євгена Яхнія 14 січня цього року стало кроком абсолютно логічним і передбачуваним.

Що відомо про "хворобливого хлопчика"

Євген Яхній офіційно з’явився у складі КРАІЛ 7 липня 2023 року, коли прем’єр Денис Шмигаль затвердив відповідне розпорядження. І з’явився не випадково. Незадовго до цього правоохоронцями було ліквідовано схему "Айбокс банку", заточену на заробіток на переказі та виводі коштів з грального ринку. Зрозуміло, що бенефіціари нелегальних гральних схем не могли залишити цей момент поза увагою і не заповнити "порожнечу".

"Телеграф" вже писав про "дивні збіги", які можна було спостерігати відразу після ліквідації схеми "Айбокс банку". Це, по-перше, отримання ліцензії і активний вихід на ринок компанії "Даймонд Пей" (яка згодом перебере на себе функцію "провідника" левової частки платежів на гральному ринку, у тому числі, схоже, й нелегальному), а, по-друге, практично одночасну появу в КРАІЛ Євгена Яхнія.

До початку своєї чиновницької кар’єри в КРАІЛ Яхній був засновником ТОВ "Ікс Пей Груп". Ця компанія є технологічним оператором платіжних послуг, тобто за діяльністю дуже близька до "Даймонд Пей". Окрім того, на момент вступу на посаду (а дані YouControl говорять, що й у процесі виконання функцій чиновника) він рахувався серед засновників лихварської компанії ТОВ ФК "Біксбіт", яка керувала сервісами онлайн-кредитування "Turbogroshi" та "Qcredit".

Тобто Яхній дуже непогано знав усі нюанси, пов'язані з переказом коштів. Хоча нічого не говорило про те, що він якось розуміється на гральному ринку. Подальший розвиток подій показав, що йому це й не було особливо потрібно. Головне – "правильно поводити" себе у ролі члена КРАІЛ.

Уміння "правильно поводитися" Яхній продемонстрував вже через місяць після призначення в Комісію. Нагода трапилася вже у серпні 2023 року, коли КРАІЛ мало прийматися надзвичайно важливе рішення про скасування ліцензії для нелегального казино, яке було одним з основних клієнтів "Даймонд Пей". Якраз у момент прийняття рішення Яхнію, начебто, стало "дуже зле" і надважливе рішення було провалене, а казино залишилося на ринку. Після цього Яхній отримав влучну характеристику "хворобливий хлопчик".

Ну а згодом завдяки журналістам виплили вже й більш цікаві факти, які свідчать, що Євген Яхній та його дружина Лілія систематично отримували від "Даймонд Пей" (яку з подачі членів КРАІЛ змушені були використовувати більшість представників грального ринку) мільйонні суми.

"Загальна сума підтверджених платежів родини члена КРАІЛ Євгена Яхнія від пов’язаної з росією платіжної системи "Даймонд Пей", за період 2023 – 2024 років склала 8.84 млн. грн", — пише журналіст Євген Плінський з посиланням на джерела в НБУ.

Що наразі інкримінують Яхнію

Згідно з офіційною інформацією на сайті ДБР, наразі встановлено, що Євген Яхній разом із головою КРАІЛ Іваном Рудим "протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет, за результатом чого був втілений злочинний механізм зі збору матеріальних ресурсів та інформації про військових, які в подальшому потрапляли в розпорядження представників держави-агресора".

ДБР зазначає, що у співпраці з Держслужбою фінмоніторингу під час розслідування діяльності згаданого підприємства були виявлені факти пособництва його представників державі-агресору та документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, та підсанкційними в Україні суб’єктами.

За даними джерел "Телеграфу", один з епізодів, який інкримінується Яхнію, може бути пов’язаним з уже згаданим блокуванням ним рішення КРАІЛ щодо анулювання ліцензій для згаданого ДБР казино. Слідство вважає, що Яхній тоді умисно зірвав засідання Комісії, аби дозволити казино продовжити діяльність. На подальших засіданнях він взагалі намагався протягнути зняття цього питання з розгляду – мовляв, не встиг вивчити відповідні докази. Згодом він продовжував захищати це казино, усіляко відтягуючи рішення про анулювання ліцензії – ігнорував дані про порушення цим казино законодавства у сфері реклами, повторно отримані від правоохоронців дані кримінальних проваджень про зв’язки з Росією тощо.

Ще один епізод, за даними джерел "Телеграфу", може стосуватися заробітків Яхнія на переказі гральних коштів. Мова, зокрема, йде про те, що він разом з Рудим міг фактично примушувати операторів грального ринку використовувати систему "Даймонд Пей" для переказу коштів, отримуючи з цього свій відсоток.

Та не забував Яхній і про власну компанію "Ікс Пей". Схема, схоже, працювала наступним чином. Більшість грального ринку обслуговувалася у МТБ та Сенс-Банку, з якими співпрацювала "Даймонд Пей", забезпечуючи отримання від гравців та подальші транзакції коштів.

Але для забезпечення роботи рахунків у згаданих банках онлайн-казино окремо повинно було пройти технічну інтеграцію з компанією "Ікс Пей", що, як вже згадувалось, раніше належала Яхнію. Процес "інтеграції" — насправді хвилинна справа. Але тільки якщо компанія згодна "домовитися" з членом КРАІЛ. У протилежному випадку – процес міг тривати вічно.

Як пишуть ЗМІ, увесь процес міг відбуватися так:

Онлайн-казино сплачували комісію платіжному оператору "Даймонд Пей" у розмірі 1,8–2,2% від кожної транзакції.

"Даймонд Пей" передавав 1,5–1,7% до МТБ Банку.

МТБ Банк залишав собі близько 0,5% прибутку та сплачував 0,1% за процесинг іншим банкам, наприклад, ПУМБ.

З кожної транзакції МТБ віддавав 0,3% компанії "Ікс Пей Груп" Яхнія.

До речі, за даними журналістів, наразі керівництво МТБ банку (голова правління Юрій Кралов, а також Олег Прилуцький і Дмитро Яковлєв) опинилося у центрі розслідувань. Є також дані, що по справі може проходити й Інна Тютюн із "Сенс Банку" та інші особи.

Тобто, фактично, Яхній міг заробляти як отримуючи "відкати" від "Даймонд Пей", яку змушена була використовувати для прийняття платежів і виплат більша частина суб’єктів грального ринку, так і "знімав вершки" за технічний процесинг рахунків цих суб’єктів через "Ікс Пей".

Всі на захист Яхнія?

На судовому засіданні 15 січня, коли у Печерському райсуді Києва розглядалося питання обрання запобіжного для Євгена Яхнія, журналісти отримали чергові докази його ймовірних зв’язків з "Даймонд Пей".

Як пише видання Oboz.ua, захищати опального чиновника КРАІЛ прийшли не аби хто, а адвокати компанії "Альянс Консалтінг Груп" Дмитро Сабатаєв та Любов Зубицька, які раніше надавали правову допомогу цій скандальній платіжній системі.

Але більше вразила журналістів навіть не публічна демонстрація зв’язків Яхнія з "Даймонд Пей", а інший факт. Несподівано на засіданні були помічені люди… у військовій формі. Журналісти підслухали, як один з цих людей говорить: "Кого ми беремо на поруки? Якогось Яхнія. А хто це, яка в нього стаття? Допомога ворогу! Ні, не хочу брати такого на поруки". І зробили з цього висновок, що адвокати можуть спробувати переконати суд віддати Євгена Яхнія на поруки, зокрема — й військовим.

Так, зрештою, і виявилося. Адвокати справді запропонували судді три варіанти – застава, домашній арешт та взяття на поруки. Втім, суддя не пристав на жоден з цих варіантів, обравши для підозрюваного перебування під вартою у межах терміну слідства.

Якщо слідству вдасться зібрати усі необхідні докази і переконати суд – Яхнію за інкримінованою йому статтею загрожує позбавлення волі на 10-12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років із можливістю конфіскації майна.

"Хто зверху?"

У історії з Яхнієм наразі є дуже багато питань, які доведеться вивчати слідству. Та одне, яке, можливо, хоч прямо і не стосується слідчих дій, є надзвичайно важливим для уникнення в подальшому ситуацій, коли в системі виконавчої влади верхнього рівня несподівано знаходяться пособники агресору.

Річ у тім, що відповідно до законодавства КРАІЛ хоч і вважається окремим центральним органом виконавчої влади, тим не менше, чітко зазначено, що його діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Зокрема і рішення про призначення членів КРАІЛ приймається керівництвом Уряду.

Тут потрібно розуміти, що до того, як прем’єр підписав відповідне розпорядження, той же Яхній, очевидно, був кимось з чиновників Уряду запропонований у якості претендента на цю відповідальну посаду. Не взялась ж на порожньому місці ідея призначення в якості члена КРАІЛ нікому невідомого бізнесмена-лихваря? І, очевидно, що тепер цей "хтось" мав би відповісти за свою креатуру.

Інший бік справи – що нормативними документами чітко визначені сфери відповідальності керівництва Уряду. Так, питання, що стосуються організації грального бізнесу (а, отже, за логікою, і діяльності КРАІЛ) віднесені до компетенції Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Відтак, дуже цікаво – чи доходили раніше до пана Федорова факти щодо діяльності Яхнія-Рудого, і якщо доходили – чому своєчасно не було вжито заходів для усунення їх від шкідницької діяльності? Бо поки виглядає так, що або віцепрем’єр недостатньо контролює "підопічні" йому напрямки, або просто закриває очі на таку діяльність.

Запит щодо згаданих питань "Телеграф" надіслав на адресу Михайла Федорова. Про відповідь на нього ми обов’язково поінформуємо наших читачів. Не перемикайтеся.