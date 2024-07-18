Нацбанк дал свободу курса: чего ожидать от доллара в ближайшие дни

Есть один фактор, влияющий на удорожание валюты

На текущей неделе курс доллара будет расти, и на это повлияет некоторый фактор. Он связан с решением Национального банка.

Регулятор принял новое решение о либерализации рынка. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин для ТСН.

По его словам, ослабление контроля над рынком позволит увеличить/расширить:

возможности для сотрудничества украинского и зарубежного бизнеса;

до 120 дней возврата валюты аграриями от экспорта, вместо 90 дней;

ассортимент оборонной продукции.

"А это ведет к увеличению спроса на безналичную валюту, стоимость которой напрямую влияет и на наличный рынок", — пояснил Шевчишин.

Курс доллара по Украине по состоянию на 18 июля

По данным портала "Минфин", в четверг, 18 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,25 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,75 (покупка) и 41,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,46 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком коридоре будет колебаться курс доллара на этой неделе.