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Нацбанк дал свободу курса: чего ожидать от доллара в ближайшие дни

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Есть один фактор, влияющий на удорожание валюты

На текущей неделе курс доллара будет расти, и на это повлияет некоторый фактор. Он связан с решением Национального банка.

Регулятор принял новое решение о либерализации рынка. Об этом рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин для ТСН.

По его словам, ослабление контроля над рынком позволит увеличить/расширить:

  • возможности для сотрудничества украинского и зарубежного бизнеса;
  • до 120 дней возврата валюты аграриями от экспорта, вместо 90 дней;
  • ассортимент оборонной продукции.

"А это ведет к увеличению спроса на безналичную валюту, стоимость которой напрямую влияет и на наличный рынок", — пояснил Шевчишин.

Курс доллара по Украине по состоянию на 18 июля

По данным портала "Минфин", в четверг, 18 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,25 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,75 (покупка) и 41,90 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,46 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком коридоре будет колебаться курс доллара на этой неделе.

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#Доллар #Курс #Прогноз #Курс доллара