Кавун стрімко дешевшає: чому і скільки ще протримається цінопад

Місцями оптова вартість складає 15 гривень

Кавун в Україні продовжує стрімко дешевшати. Ціна падає через збільшення площ для вирощування, сприятливих умов, велику пропозицію ягоди, місцями погану якість та імпорт.

За даними проєкту EastFruit, цінники на кавун вже набагато нижчі, аніж торік. Наразі оптова вартість ягоди знизилась до рівня 15 гривень, який є мінімальним показником за останні 3 сезони.

За словами аналітиків, на українському ринку можна придбати кавун за 5-14 гривень, але ціна залежить від якості, сорту та обсягу пропонованої продукції. Ця ціна на 35% менша, аніж тижнем раніше.

Причинами падіння вартості на кавун у цьому сезоні стало збільшення площ для вирощування культури та погодні умови.

"Після окупації росією значних територій херсонської та запорізької областей України, до вирощування баштанних культур активно взялися в усіх центральних областях України, а місцями й в західному регіоні. Погодні умови нинішньої весни й в першій половині літа поточного року були вельми сприятливі для вегетації рослин, і фермери очікували зібрати високі врожаї кавунів у поточному сезоні", — кажуть аналітики.

Водночас виробники кажуть, що негативна тенденція викликана збільшенням пропозиції з місцевих господарств та погіршенням якості ягоди.

"Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої декади липня поточного року, темпи дозрівання кавунів у полях істотно прискорилися. При цьому аномальна посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів на полях, що тільки посилює темпи зниження цін", — пояснили вони.

Крім того, на ціни також впливає стабільне постачання кавунів в Україну з інших країн Центральної Азії. Там ця продукція набагато доступніша та має більш високий показник якості.

Здешевшання кавуна протримається ще кілька тижнів і ціна на нього може наблизитись до вартості ягоди в Центральній Азії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пропозиція популярного фрукта скоротиться до 40%. На це вплинули заморозки, що відбулись навесні.