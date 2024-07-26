Понад 100 тис грн на розвиток бізнесу: в яких областях ВПО зможуть отримати допомогу

Подати заявку можна й онлайн

Українській бізнес за певних умов та від різних організацій продовжують отримувати виплати. Одна з таких буде нараховуватись для ВПО, що ведуть свою підприємницьку діяльність в Донецькій та Дніпропетровській області.

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps запустила другу фазу Програми підтримки економічної стійкості України, як повідомило Міністерство реінтеграції. Сума фінансової допомоги в середньому становить 2600 доларів США, тобто близько 107 000 гривень.

Ця програма спрямована на сприйняття розвитку мікропідприємництва для внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни.

Хто може взяти участь

ВПО, які перебувають у Дніпропетровській та Донецькій областях (за винятком районів, де проходять активні бойові дії, а також районів з обмеженим доступом або високим ризиком для життя та ведення підприємницької діяльності).

Середній розмір виплати складає 2600 доларів США.

Ті хто зможе отримати виплати, відберуть на основі конкурсу. Подати заявку та ознайомитись із критеріями можна на сайті організації.

Якщо будуть додаткові запитання, відповідь на них можна дізнатись, зателефонувавши 0 800 332 590 з 9 ранку до 17 годин вечора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жінки, які ведуть бізнес, можуть отримати 15 тисяч доларів.