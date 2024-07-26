Более 100 тыс грн на развитие бизнеса: в каких областях ВПЛ смогут получить помощь

Подать заявку можно и онлайн

Украинский бизнес при определенных условиях и от разных организаций продолжают получать выплаты. Одна из таких будет начисляться для ВПЛ, ведущих свою предпринимательскую деятельность в Донецкой и Днепропетровской области.

Международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила вторую фазу программы поддержки экономической устойчивости Украины, как сообщило Министерство реинтеграции. Сумма финансовой помощи в среднем составляет 2600 долларов США, то есть около 107 тысяч гривен.

Программа направлена на восприятие развития микропредпринимательства для внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны.

Кто может принять участие

ВПЛ, которые находятся в Днепропетровской и Донецкой областях (за исключением районов, где проходят активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения предпринимательской деятельности).

Средний размер выплаты составляет 2600 долларов США.

Те, кто сможет получить выплаты, отберут на основе конкурса. Подать заявку и ознакомиться с критериями можно на сайте организации.

Если будут дополнительные вопросы, ответ на них можно узнать, позвонив по телефону 0 800 332 590 с 9 утра до 17 часов вечера.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что женщины, ведущие бизнес, могут получить 15 тысяч долларов.