Более 100 тыс грн на развитие бизнеса: в каких областях ВПЛ смогут получить помощь
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Подать заявку можно и онлайн
Украинский бизнес при определенных условиях и от разных организаций продолжают получать выплаты. Одна из таких будет начисляться для ВПЛ, ведущих свою предпринимательскую деятельность в Донецкой и Днепропетровской области.
Международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила вторую фазу программы поддержки экономической устойчивости Украины, как сообщило Министерство реинтеграции. Сумма финансовой помощи в среднем составляет 2600 долларов США, то есть около 107 тысяч гривен.
Программа направлена на восприятие развития микропредпринимательства для внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны.
Кто может принять участие
ВПЛ, которые находятся в Днепропетровской и Донецкой областях (за исключением районов, где проходят активные боевые действия, а также районов с ограниченным доступом или высоким риском для жизни и ведения предпринимательской деятельности).
Средний размер выплаты составляет 2600 долларов США.
Те, кто сможет получить выплаты, отберут на основе конкурса. Подать заявку и ознакомиться с критериями можно на сайте организации.
Если будут дополнительные вопросы, ответ на них можно узнать, позвонив по телефону 0 800 332 590 с 9 утра до 17 часов вечера.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что женщины, ведущие бизнес, могут получить 15 тысяч долларов.