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Українські військові можуть розраховувати на чималу надбавку у серпні: хто саме і за яких умов

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Військові Новина оновлена 29 липня 2024, 14:07
Військові. Фото Генштаб ЗСУ

Їм також передбачені пільги

Військові в Україні можуть отримувати щомісячні грошові виплати. Одна з таких здійснюватиметься, якщо у бійця є орден За мужність.

Окрім грошових нарахувань, вони також мають право на почесне поховання, пільги та на постійну допомогу для членів родини військового після його смерті. Про це йдеться у статті 16, розділу ІІІ закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з цим документом, військові, які отримали орден За мужність:

  • мають бути поховані з усіма почестями на Національному військовому меморіальному кладовищі;
  • отримуватимуть щомісячні виплати грошової допомоги, а повні кавалери ордена (ті, які отримали 3 ступені), розраховують на фінансову допомогу від держави. Вони щомісяця чекатимуть на виплату в розмірі 1 мінімальної заробітної плати — у 2024 році це 7 100 гривень;
  • пільги, зокрема:
  • надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • щорічна разова грошова виплата до Дня Незалежності України;
  • виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу тощо. Повний перелік можна знайти у статті 16 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Крім того, членам родини військового, що має орден За мужність ІІІ ступенів, також передбачено виплату щомісячної грошової допомоги у сумі мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі з військових можуть не отримати грошове забезпечення у липні.

Теги:
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