Українські військові можуть розраховувати на чималу надбавку у серпні: хто саме і за яких умов

Їм також передбачені пільги

Військові в Україні можуть отримувати щомісячні грошові виплати. Одна з таких здійснюватиметься, якщо у бійця є орден За мужність.

Окрім грошових нарахувань, вони також мають право на почесне поховання, пільги та на постійну допомогу для членів родини військового після його смерті. Про це йдеться у статті 16, розділу ІІІ закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Згідно з цим документом, військові, які отримали орден За мужність:

мають бути поховані з усіма почестями на Національному військовому меморіальному кладовищі;

отримуватимуть щомісячні виплати грошової допомоги, а повні кавалери ордена (ті, які отримали 3 ступені), розраховують на фінансову допомогу від держави. Вони щомісяця чекатимуть на виплату в розмірі 1 мінімальної заробітної плати — у 2024 році це 7 100 гривень;

пільги, зокрема:

надбавки до пенсій або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, які вони отримують, у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

щорічна разова грошова виплата до Дня Незалежності України;

виплата дружині (чоловіку) і дітям віком до 18 років у разі смерті (загибелі) одноразової допомоги в розмірі п’яти прожиткових мінімумів, затверджених законом на день смерті (загибелі), у розрахунку на місяць на одну особу тощо. Повний перелік можна знайти у статті 16 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Крім того, членам родини військового, що має орден За мужність ІІІ ступенів, також передбачено виплату щомісячної грошової допомоги у сумі мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому деякі з військових можуть не отримати грошове забезпечення у липні.