Допомога для 10 категорій сімей з п'яти областей: яка сума виплати

Заяву можна подати онлайн

Українці, що проживають на одній з п'яти прифронтових областей, отримуватимуть грошову допомогу протягом 3 місяців на суму 3600 гривень.

Її здійснюватиме Естонська рада у справах біженців, як повідомили на сайті організації. Однак виплату не можна буде отримати повторно.

Хто має право на нарахування

Програмою можуть скористатися жителі п’яти областей:

Запорізької;

Донецької;

Луганської;

Харківської;

Херсонської.

Заявникам потрібно надати інформацію через онлайн-запит. Їм потрібно відповідати певним критеріям та категоріям вразливості, а саме:

сім’ї з дітьми, які виховуються одинокою матір’ю або батьком;

сім’ї, де жінка є єдиним годувальником;

сім’ї з вагітними жінками;

родини, які мають більше трьох дітей віком до 18 років;

сім’ї з дітьми до двох років;

родини з інвалідами першої та другої групи;

родини з особами, які мають важкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

родини з людьми похилого віку, старше 60 років;

домогосподарства, у яких повністю або частково зруйновано житло;

родини, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок бойових дій.

Кожному з них потрібно буде надати відповідні документи, що підтверджують категорію вразливості.

Виплата в розмірі 3 600 протягом трьох місяців буде здійснюватись найбільш вразливим категоріям населення, щоби покрити базові потреби у харчуванні та придбати засоби гігієни. Оформити нарахування можна онлайн.

Якщо виникли питання, зателефонуйте на гарячу лінію Естонської ради у справах біженців за номером 073-861-79-98 з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.

Варто наголосити, що на неї вже не розраховуватимуть особи, яким раніше була здійснена виплата коштів від іншого агентства або організації за той самий період.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що переселенці з двох областей можуть отримати грошову допомогу.