Помощь для 10 категорий семей из пяти областей: какая сумма выплаты

Заявление можно подать онлайн

Украинцы, проживающие в одной из пяти прифронтовых областей, будут получать денежную помощь в течение 3 месяцев на сумму 3600 гривен.

Ее будет осуществлять Эстонский совет по делам беженцев, сообщили на сайте организации. Однако выплату нельзя будет получить повторно.

Кто имеет право на начисление

Программой могут воспользоваться жители пяти областей:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Херсонской.

Заявителям необходимо предоставить информацию через онлайн-запрос. Им нужно соответствовать определенным критериям и категориям уязвимости, а именно:

семьи с детьми, воспитывающимися одинокой матерью или отцом;

семьи, где женщина является единственным кормильцем;

семьи с беременными женщинами;

семьи, имеющие более трех детей младше 18 лет;

семьи с детьми младше двух лет;

семьи с инвалидами первой и второй группы;

семьи с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

семьи с пожилыми людьми, старше 60 лет;

домохозяйства, в которых полностью или частично разрушено жилье;

семьи, члены которых получили ранения или погибли в результате боевых действий.

Каждому из них нужно будет предоставить соответствующие документы, подтверждающие категорию уязвимости.

Выплата в размере 3600 в течение трех месяцев будет осуществляться наиболее уязвимым категориям населения, чтобы покрыть базовые потребности в питании и приобрести средства гигиены. Оформить начисления можно онлайн.

Если возникли вопросы, позвоните по горячей линии Эстонского совета по делам беженцев по номеру 073-861-79-98 с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00.

Следует отметить, что на нее уже не будут рассчитывать лица, которым раньше была произведена выплата средств от другого агентства или организации за тот же период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что переселенцы из двух областей могут получить денежную помощь.