Американський фондовий ринок оцінив мита Трампа: втратив майже 2 трильйони доларів за хвилини

Біржі відреагували миттєво

Американський фондовий ринок показав наочно, що він думає про нові тарифи президента США Дональда Трампа. Ф’ючерси на S&P 500 впали на 3,7%, Nasdaq 100 впали на 4,5%, а Russell 2000 впали на понад 5%.

Про це повідомляє Bloomberg. Найбільше падіння показали компанії, чиї ланцюжки постачання пов’язані з ринками країн, які отримали найбільш жорсткі обмеження. Усього за 20 хвилин після підписання указу фондовий ринок втратив майже 2 трильйони доларів.

Наприклад, Nike Inc., Gap Inc. та Lululemon Athletica Inc. впали щонайменше на 7%, оскільки залежать від товарів із В’єтнаму. Apple показав падіння на 6,9% через залежність від Китаю.

"У короткостроковій перспективі це погано. У довгостроковій та середньостроковій перспективі я сподіваюся, що люди з оточення президента не дозволять йому зіштовхнути нас у якусь рецесію", — оцінив ситуацію головний інвестиційний директор Bokeh Capital Partners Кім Форрест.

При цьому частина країн, в які експортується американська продукція, вже заявили про готовність вводити мита у відповідь. Міністр фінансів США Скотт Бессент при цьому закликав їх не робити цього, погрожуючи посиленням заходів.

Як повідомлялося раніше, окремо від національних мит було запроваджено обмеження проти деяких категорій товарів, що включає автомобілі, пиво та пивні банки, а також комп’ютерну техніку.