Допомога на оренду житла в одній області: хто зможе її отримати

Є 6 категорій вразливості

Внутрішньопереміщені особи в Україні продовжують отримувати виплати. Одна з таких здійснюватиметься для українців у п’яти районах Полтавської області на оплату оренди житла.

Ця грошова допомога виплачуватиметься у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні" від благодійного фонду "Карітас. Полтава". Про це повідомили на сайті "zayava.info".

Хто має право на оформлення нарахування

Ці виплати здійснюватимуться протягом пів року для ВПО, що зареєстровані Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському, Коломацькому та Кобеляцькому районах Полтавської області не пізніше 30 днів тому.

Цим особам треба відповідати одному з наведених критеріїв вразливості:

люди з інвалідністю або з тяжкими захворюваннями;

одинокі люди похилого віку (від 60 років) або домогосподарства, що складаються з одного або двох людей похилого віку без підтримки родичів;

самотні матері, батьки чи опікуни неповнолітніх дітей віком до 18 років;

багатодітні сім’ї;

вагітні жінки;

мами з дітьми до 3 років.

За додатковою інформацією для реєстрації на виплату треба звертатись за номером +38 (050) 346 46 93.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може отримати грошову допомогу на лікування.