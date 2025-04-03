Прорахувався, але де? Трамп запровадив мита проти островів Херда та Макдональда, в чому нюанс

Острови Херда та Макдональда юридично навіть не є окремою державою, а живуть там лише тварини

Президент США Дональд Трамп серед інших країн, які обкладаються митами у 10% на експорт, згадав острови Херда та Макдональда, які знаходяться у південній частині Індійського океану. Проте є кілька нюансів: по-перше, ці острови населені виключно тваринами, постійного людського населення там немає – хоча острови мають власний домен в інтернеті та сайт. По-друге, це юридично навіть не окрема держава, оскільки острови вже багато років перебувають в юрисдикції Австралії.

Острови Херда та Макдональда є у списку країн, проти яких запроваджено мінімальну тарифну ставку в 10%. Проте проблема для США полягає в тому, що ці острови точно нічого не експортують до Сполучених Штатів: там немає постійного людського населення. На острові живуть виключно морські птахи, пінгвіни, тюлені, морські слони, котики та леопарди. На острові Херда періодично бувають туристи та наукові експедиції, а на острові Макдональда за весь час, коли стало відомо про його існування, було всього лише дві висадки – у 1971 та у 1980 роках.

Щобільше, острови навіть не є окремою державою. Відкриті у 1853 та 1854 роках відповідно, з 1947 року вони належали Австралії, а зараз є частиною "Зовнішніх територій" країни. Тому яким чином США планують змусити "населення" островів платити будь-які торгові мита – незрозуміло.

Остров Херда

Зазначимо, що нові мита США викликали хвилю занепокоєння не лише у великих гравців, як Китай, ЄС чи Велика Британія — вони можуть серйозно вплинути на всю світову економіку. Щодо України, то проблеми будуть не тільки в торгівлі з Америкою. Світова торгівельна війна зменшить попит на українські товари в усьому світі. А оскільки експорт становить майже 40% українського ВВП, це сильно вдарить по економіці країни.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп 2 квітня оголосив "День Визволення США", що мало на увазі запровадження нових торгових мит проти всіх країн. Під удар потрапила автомобільна промисловість, а також пиво, пивні банки та продукція з алюмінію. Згідно з повідомленнями у Федеральному реєстрі, тарифні коди вказують на те, що пиво та металева тара об’ємом до 20 літрів піддаватимуться 25% митам на ввезення. Однак у списку немає згадки пива у скляних пляшках. Вважається, що ці заходи набудуть чинності ввечері у п’ятницю, 4 квітня.