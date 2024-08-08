Потрібен лише один документ: за якої умови військові можуть отримати 200 тис грн

Деякі суми здійснюватимуться щороку

Військові в Україні під час служби та поза нею мають право на виплати. Одні з таких надаватимуться за умови, якщо бійці були звільнені з полону.

Є дві суми виплати по 100 тисяч гривень і виплачуються вони при звільненні з полону та за кожен рік перебування в місці обмеження волі. Про це йдеться у матеріалі Armyinform.

Згідно з даними, перша сума в 100 тисяч гривень здійснюватиметься одноразово та після звільнення з полону. Її отримають як військові, так і цивільні.

Іншу виплату в 100 тисяч гривень нараховуватимуть щороку за кількість років перебування в місцях несвободи. Якщо військовий чи цивільний був у полоні два роки, то допомога збільшується у 2 рази.

Для здійснення цієї виплати, особам потрібно отримати документ, який підтверджує факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Встановленням факту має займатись спеціальна комісія при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Документ, який потрібно надати комісії, являється довідка про перебування в полоні. Вона надається в Національному інформаційному бюро, але до цього потрібно надіслати запит на електронну пошту: [email protected].

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з військових отримає доплату у серпні.