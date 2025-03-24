У Києві хлопчик помер у кабінеті стоматолога: у клініці дали коментар

Правоохоронці вже одержали всю необхідну інформацію

У Київській лікарні, в якій помер 7-річний хлопчик, усунули від роботи анестезіолога. Клініка співпрацює з поліцією та проводить внутрішнє розслідування.

Про це представники клініки розповіли виданню Суспільне. У медзакладі повідомили, що надали правоохоронцям усю необхідну інформацію.

"У нас проводиться власне внутрішнє розслідування, ми хочемо отримати об’єктивні висновки від слідчої групи та самі розібратися в цій ситуації. Це страшна трагічна ситуація для сім’ї. Це наша перша трагічна історія, сподіваємось, що остання", — повідомили представники клініки.

Інших деталей там не повідомили, пославшись на лікарську та слідчу таємниці. Однак там зазначили, що у клініці є реанімаційне відділення з необхідним обладнанням та препаратами.

Як повідомлялося раніше, 22 березня стало відомо, що 7-річний хлопчик загинув під час прийому у стоматолога. Лікарі намагалися реанімувати його протягом двох годин, проте їхні спроби не мали успіху. Попередньо причиною смерті став наркоз.

У мережі після цього припустили, що йдеться про клініку Astra Dent, проте на запитання журналістів там не відповідали.