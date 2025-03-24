Зеленський знову звинуватив команду Трампа у поширенні російських наративів (оновлюється)

Зеленський про вплив Кремля на Білий дім: Росія маніпулює американськими чиновниками.

Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв’ю журналу Time, у якому відверто висловився про Володимира Путіна, майбутнє війни та позицію США щодо підтримки України. Він наголосив, що Україна хоче миру, але не ціною втрати територій.

Як зазначає видання Time, глава держави закликав США розмовляти з Україною як із рівноправним партнером, якщо вони справді підтримують боротьбу за свободу.

Окремо Зеленський звинуватив команду Дональда Трампа у поширенні російських наративів. За його словами, Кремль використовує інформаційні методи для маніпуляції думкою деяких американських чиновників.

"Я вважаю, що Росії вдалося вплинути на деяких людей у Білому домі за допомогою інформації. Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і потрібно щось зробити, щоб змусити їх", — заявив Зеленський.

Time також звертає увагу на тривожну тенденцію: деякі американські чиновники починають вірити словам Путіна, навіть коли їхня власна розвідка спростовує його заяви.

Зеленський вказує, що це стало частиною певного "шаблону" у риториці Дональда Трампа та Кремля. Зокрема, заява Путіна про нібито оточення українських військових у Курській області виглядала як продовження цього сценарію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Стів Віткофф, спеціальний посланник президента США Трампа з питань Близького Сходу виступив з низкою заяв щодо України. Деякі з них не лише дивні, але й викликають обурення, адже є повторенням пропаганди Кремля.