Пост у соцмережах мало не закінчився вʼязницею для чоловіка: що він написав

Опублікував пост – заплатив 8500 грн штрафу: вирок суду в Сумах

У Сумській області суд виніс вирок чоловіку, який розмістив у соціальній мережі публікацію, спрямовану на розпалювання релігійної ворожнечі. Його визнали винним за ч. 1 ст. 161 КК України, що передбачає відповідальність за умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті, а також образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями.

Як повідомляє Єдиний державний реєстр судових рішень, інцидент стався 6 вересня 2024 року. Обвинувачений, перебуваючи за місцем проживання в м. Суми, опублікував у соціальній мережі допис, доступний необмеженій кількості осіб, який містив висловлювання, що принижували релігійні почуття громадян та провокували ворожнечу.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену 13 лютого 2025 року між обвинуваченим, його захисником та прокурором. Згідно з умовами угоди, чоловік визнав свою провину в повному обсязі, а сторони погодилися на покарання у вигляді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень. Згідно ст. 161 покарання може бути у вигляді штрафу від двохсот до п'ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п'яти років.

Обвинувачений також висловив щире каяття та активно сприяв розкриттю правопорушення, що суд визнав пом’якшуючими обставинами.

Крім того, суд постановив конфіскувати мобільний телефон, з якого було розміщено публікацію, у власність держави, тоді як сім-картку повернули обвинуваченому, оскільки вона не має матеріальної цінності. З обвинуваченого також стягнули процесуальні витрати в сумі 7572,8 гривень, пов’язані з проведенням експертного дослідження.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили суд не застосовував, враховуючи співпрацю обвинуваченого з слідством та відсутність підстав для обмеження його волі.

Вирок був винесений Зарічним районним судом м. Суми 20 березня 2025 року. Якщо протягом 30 днів, тобто до 19 квітня 2025 року, не буде подано апеляцію до Сумського апеляційного суду, рішення набуде законної сили.

Цей випадок став прикладом того, як суд враховує добровільне визнання вини та співпрацю з правоохоронними органами при визначенні міри покарання за злочини, пов’язані з розпалюванням ворожнечі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що хлопець побив кривдника своєї матері у Кривому Розі, спричинивши черепно-лицьову травму у чоловіка. Суд вже визнав його винним та призначив покарання.