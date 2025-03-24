"УЗ" відходить після кібератаки: що відбувається на вокзалах (фото, відео)

У чергах доводиться стояти понад десять хвилин

Після масштабної кібератаки "Укрзалізниця" продовжує приходити до тями. Електронні сервіси компанії, як і раніше, не працюють, а на вокзалах збираються тривалі черги.

Про ситуацію станом на 19.30 понеділка 24 березня поінформувала пресслужба "УЗ". Зазначається, що в цей час продовжується відновлення ключових систем резервних копій.

У компанії наголосили, що ключова система продажу квитків витримала кібератаку, а тому каси вокзалів продовжують працювати у штатному режимі. У години пік вони працюють у режимі максимальної готовності.

"Продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 дні: 24 і 25 березня. Це дозволяє правильно керувати чергою, а також забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів з невідкладною подорожжю. Очікування в черзі мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших.

Водночас київські telegram-канали діляться знімками та відеозаписами того, що на столичному Центральному вокзалі спостерігаються тривалі черги.

Як повідомлялося раніше, народний депутат Олександр Федієнко після кібератаки на "УЗ" припустив, що росіяни хотіли викрасти інформацію про пересування військових поїздів.