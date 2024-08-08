Нужен только один документ: при каком условии военные могут получить 200 тыс грн

Некоторые суммы будут производиться ежегодно

Военные в Украине во время службы и вне ее имеют право на выплаты. Одни из таких будут предоставляться при условии, что бойцы были освобождены из плена.

Есть две суммы выплаты по 100 тысяч гривен и выплачиваются они при освобождении из плена и за каждый год пребывания в месте ограничения свободы. Об этом говорится в материале ArmyInform.

Согласно данным, первая сумма в 100 тысяч гривен будет осуществляться единовременно и после освобождения из плена. Ее получат как военные, так и гражданские.

Другую выплату в 100 тысяч гривен будут начислять каждый год за количество лет пребывания в местах несвободы. Если военный или гражданский был в плену два года, то помощь увеличивается в 2 раза.

Для осуществления этой выплаты лицам нужно получить документ, подтверждающий факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Установлением факта должна заниматься специальная комиссия при Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Документ, который необходимо предоставить комиссии, является справка о пребывании в плену. Она предоставляется в Национальном информационном бюро, но для этого нужно отправить запрос на электронную почту: [email protected].

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военных получит доплату в августе.