За виконання бойових завдань: хто з військових отримає доплату у серпні

Треба зібрати 3 документи

У серпні українські військові розраховують на додаткову виплату в 30 тисяч гривень. Її отримають ті, хто виконує бойові завдання в небезпечних умовах.

Аби отримати цю виплату, військовим потрібно виконати одне з восьми завдань згідно з бойовими наказами. Про це мовиться в наказі "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Тому, на 30 тисяч гривень у серпні розраховують військові, що виконують бойові (спеціальні) завдання, згідно з бойовими наказами, за виконання таких завдань:

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління ДССТ;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генштабу ЗСУ, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міноборони;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (у тому числі об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами ДССТ).

Для оформлення нарахування, бійцю потрібно зібрати документи:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення, або постова відомість (під час охорони об'єкта, на який було здійснено збройний напад);

рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), корабля (судна), катера про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових(спеціальних) завдань.

Варто зауважити, що оформлювати виплати має командир, а військовий отримує виплати на банківську карту через місяць після виконання завдань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться грошове забезпечення військових у серпні 2024 року.