Аеропорт "Вінниця" готують до відновлення польотів: коли це станеться

Об’єкт не зможе відновити роботу до завершення реконструкції

На тлі активного переговорного процесу між США та делегаціями України та РФ, у мережі все частіше порушується тема відновлення роботи цивільного авіасполучення. Втім, аеропорт "Вінниця" поки що не готовий до відновлення польотів, хоча підготовка до цього триває.

Про це йдеться у відповіді на запит "Телеграфа". Зазначається, що наразі об’єкт перебуває на реконструкції.

Зокрема директор аеропорту Володимир Ніценко зазначив, що згідно з постановою Кабміну №126 від лютого 2016 року там проводяться роботи з ремонту аеродрому та аеровокзального комплексу.

"Поновлення польотів з аеропорту "ВІННИЦЯ" буде здійснюватися після завершення виконання робіт та введення його в експлуатацію відповідно до чинного законодавства, виконання організаційних заходів та сертифікації", — йдеться у відповіді на запит.

Там не стали відповідати на запитання про те, чи стало останнім часом більше запитів на організацію польотів, а також як дотримуватимуться заходів безпеки під час воєнного стану.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко розповів, чому Україні ще рано відкривати аеропорти. Головною перешкодою є неможливість забезпечення безпеки пасажирів.