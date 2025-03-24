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Благовіщення Пресвятої Богородиці: красиві листівки для привітання рідних зі святом

Автор
Наталія Дума
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Автор
Листівки для привітання рідних із Благовіщенням 2025
Листівки для привітання рідних із Благовіщенням 2025. Фото Freepik

Не забудьте привітати рідних зі світлим святом

Одне з найважливіших християнських свят Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається 25 березня за новоюліанським церковним календарем. В цей день Архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і сповістив їй благу новину про народження Ісуса Христа.

Привітання із цим святом — це не лише традиція, а можливість побажати рідним та близьким добра і миру. В цей день заведено говорити теплі слова та підтримувати один одного.

Назва свята походить від слів "блага вість", адже ця подія знаменувала початок здійснення Божого задуму про спасіння людства. Благовіщення входить до дванадцяти найбільших християнських свят і символізує надію, світло та початок нового життя.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли привітати рідних та близьких із Благовіщенням у соцмережах. Зробіть приємно дорогим вам людям, навіть якщо ви знаходитеся на відстані.

Картинки Благовіщення 25 березня
Благовіщення 2025 листівки
Благовіщення вітання 25 березня
Картинки з Благовіщенням 2025
Листівки з Благовіщенням 2025
Благовіщення листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, які свята відзначатимемо у березні 2025. Ми поділилися календарем визначних подій першого місяця весни.

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#Картинки #Листівки #Благовіщення