Благовіщення Пресвятої Богородиці: красиві листівки для привітання рідних зі святом

Не забудьте привітати рідних зі світлим святом

Одне з найважливіших християнських свят Благовіщення Пресвятої Богородиці відзначається 25 березня за новоюліанським церковним календарем. В цей день Архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і сповістив їй благу новину про народження Ісуса Христа.

Привітання із цим святом — це не лише традиція, а можливість побажати рідним та близьким добра і миру. В цей день заведено говорити теплі слова та підтримувати один одного.

Назва свята походить від слів "блага вість", адже ця подія знаменувала початок здійснення Божого задуму про спасіння людства. Благовіщення входить до дванадцяти найбільших християнських свят і символізує надію, світло та початок нового життя.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші листівки та картинки, щоб ви могли привітати рідних та близьких із Благовіщенням у соцмережах. Зробіть приємно дорогим вам людям, навіть якщо ви знаходитеся на відстані.

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