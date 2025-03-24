Україна та США погодили угоду щодо мінералів, заявив Трамп: що далі

Сторони також обговорювали питання щодо АЕС

Україна і США досягли згоди щодо угоди про рідкісноземельні метали. Її підписання відбудеться незабаром.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Його слова наводить Clash Reports.

"Ми уклали угоду про рідкісноземельні метали. Незабаром підпишемо. Зараз ми говоримо про території", — сказав американський лідер, говорячи про хід переговорів між делегаціями Вашингтона та Києвом у Саудівській Аравії.

Він також додав, що сторони також обговорюватимуть питання американського управління українськими АЕС. Інших деталей він не повідомив.

Як повідомлялося раніше, делегації США, України та Росії прибули до Джидди задля узгодження припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Українці та росіяни не зустрічалися особисто, але спілкувалися через американців за допомогою так званої "човникової дипломатії".

Переговори українців та американців тривали майже з п’ять годин, після чого представники США провели дев’ятигодинну розмову з росіянами. Однак у Кремлі повідомили, що це були лише "консультації" і жодних документів підписано не було. Після цього представники Києва та Вашингтона зустрілися ще раз.