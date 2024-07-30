Військові можуть отримати більше 1 млн грн допомоги: за яких обставин

Сума допомоги залежить від прожиткового мінімуму

Під час виконання бойових завдань військові можуть отримати поранення, через яке, ймовірно, настане інвалідність або втрата працездатності. У такому випадку вони розраховують на одноразову грошову допомогу.

Розмір виплати коливатиметься залежно від групи інвалідності та суми прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Про це повідомили на сайті АрміяInform.

Згідно з даними, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2024 року складає 3028 гривень.

Якщо у військових інвалідність настала внаслідок поранення під час виконання обов’язків військової служби, то ОГД складає:

інвалідність I групи — 1 211 200 грн;

інвалідність ІІ групи — 908 400 грн;

інвалідність IІІ групи — 757 000 грн.

У разі якщо інвалідність була отримана під час проходження військової служби внаслідок захворювання або травм, але не під час виконання бойових завдань, то розмір допомоги буде такий:

інвалідність I групи — 363 360 грн;

інвалідність ІІ групи — 272 520 грн;

інвалідність IІІ групи — 211 960 грн.

Ступінь втрати працездатності має визначати медико-соціальна експертна комісія (МСЕК).

Водночас військові, які частково втратили працездатність через поранення (контузію, травму або каліцтво), захворювання під час виконання обов’язків військової служби, отримають виплату, яка розраховуватиметься від базової суми у 211 960 гривень.

Наприклад, якщо МСЕК визначили 20% втрату працездатності, то розмір допомоги складатиме 42 392 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові можуть отримувати щомісячні грошові виплати, якщо вони мають певний вид орден.