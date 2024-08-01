Військові у розпорядженні командира: кому та які суми передбачені

Виплати можуть здійснюватись до кінця строку

Військовослужбовці в Україні, які зараховані у розпорядження командира, отримуватимуть грошове забезпечення, у деяких випадках надбавки, доплати та винагороди.

Сума виплати для кожного бійця нараховується індивідуально. Про це повідомили на сайті Міноборони.

Згідно з даними, якщо боєць перебуває у розпорядженні командирів не більше двох місяців, то йому виплачується грошове забезпечення в розмірі, яке він отримував за останньою займаною посадою.

У разі, якщо військовослужбовець знаходиться понад два місяці, то йому нараховуватиметься грошове забезпечення в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Військові, що отримати поранення і визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6 — 12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів, протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без врахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі.

Якщо військовозобов'язані громадяни перебувають у розпорядженні понад 2 місяці і до закінчення, то їм виплачується оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода у розмірі 20 100 гривень.

Таку суму не виплачують для бійців, що висновком військово-лікарської комісії не придатні до військової служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій, але придатні до військової служби.

"У такому разі виплата грошового забезпечення у повному обсязі поновиться, за умови призначення та вступу військовослужбовців до виконання обов’язків за посадами в інших видах Збройних Сил України", — резюмували на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які пільги надаються учасникам бойових дій.