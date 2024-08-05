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Грошове забезпечення військових у серпні: хто має право на 100 тис грн

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Військові
Військові. Фото Генштаб ЗСУ

Щомісячна виплата для бійців не підлягає оподаткуванню військовим збором

У кожного військовослужбовця щомісяця має надходити грошове забезпечення. У серпні мінімальна виплата у мобілізованого бійця складає 33 тисячі гривень.

Грошове забезпечення військовослужбовців включає посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років. Про це мовиться в законі України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та постановою Кабінету Міністрів України "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", передає Главком.

У серпні мінімальне грошове забезпечення мобілізованого військового складає 33 тисячі гривень, з них:

  • мінімальний оклад солдата-строковика у 20 тисячі гривень;
  • оклад за військовим званням у розмірі 13 тисяч гривень.

Ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у сумі 1,5%.

Крім того, з цього місяця та до кінця 2024 року 100 тисяч гривень доплати отримуватимуть:

  • військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження супротивника, навіть якщо не знаходяться в зоні бойових дій;
  • бійці, що розміновують території поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які виплати передбачені для військових, що знаходяться у розпорядженні командира.

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#Виплати #Грошове забезпечення #Виплати військовим