Цього можна уникнути: чому у деяких українців знизять або заберуть пенсію у серпні

Актуалізувати дані можна і онлайн

Пенсіонери, які не виконали певні вимоги від Пенсійного фонду України, ризикують залишитись без виплат або певної їх частини у серпні.

Аби не потрапити у "чорний" список, літні особи мають повідомляти у ПФУ про певні зміни в їх житті. Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Тому, згідно з даними, пенсіонер має повідомити про:

вступ на роботу, звільнення з роботи;

реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;

набуття, змін чи припинення особливого статусу;

зміна місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;

отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;

зміну прізвища, ім’я та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни).

На повідомлення про актуальність даних у пенсіонера є 10 днів. Це можна зробити дистанційно на веб-порталі ПФУ.

Як це зробити:

Авторизуватись на веб-порталі;

Обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення" у лівому боковому меню;

Знайти пункт "Заява на перерахунок пенсії";

Обрати вид перерахунку з розкривного списку і заповнити заяву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'я пенсіонера може отримати замість нього виплати.