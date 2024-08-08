Цього можна уникнути: чому у деяких українців знизять або заберуть пенсію у серпні
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Актуалізувати дані можна і онлайн
Пенсіонери, які не виконали певні вимоги від Пенсійного фонду України, ризикують залишитись без виплат або певної їх частини у серпні.
Аби не потрапити у "чорний" список, літні особи мають повідомляти у ПФУ про певні зміни в їх житті. Про це нагадали в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.
Тому, згідно з даними, пенсіонер має повідомити про:
- вступ на роботу, звільнення з роботи;
- реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи — підприємця;
- набуття, змін чи припинення особливого статусу;
- зміна місця проживання (реєстрації);
- виїзд на постійне місце проживання за кордон.
- отримання нового зразка паспорта громадянина України – ID-картки;
- отримання нового паспорта у разі викрадення або втрати старого;
- зміну прізвища, ім’я та по батькові (надається новий паспорт громадянина України, свідоцтво про шлюб або інший документ, на підставі якого відбулися зміни).
На повідомлення про актуальність даних у пенсіонера є 10 днів. Це можна зробити дистанційно на веб-порталі ПФУ.
Як це зробити:
- Авторизуватись на веб-порталі;
- Обрати розділ "Щодо пенсійного забезпечення" у лівому боковому меню;
- Знайти пункт "Заява на перерахунок пенсії";
- Обрати вид перерахунку з розкривного списку і заповнити заяву.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що сім'я пенсіонера може отримати замість нього виплати.