Кому з пенсіонерів дадуть по тисячі гривень у серпні та куди звертатися за допомогою

На доплату можуть розраховувати не всі пенсіонери

У серпні деякі українські пенсіонери матимуть змогу отримати доплату до своєї пенсії. Виплата буде одноразовою та становитиме 944 грн.

Ці гроші держава виплатить тим, у кого погіршився стан здоров’я. Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Розмір цієї доплати розраховується як 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Однак слід враховувати, що на доплату можуть розраховувати пенсіонери від 80 років, які потребують стороннього догляду. Необхідно також відповідати таким критеріям:

пенсіонер має проживати на самоті;

потребувати допомоги сторонніх осіб, у тому числі соціальних працівників;

отримувати пенсію за віком.

Щоб отримати доплату до пенсії через погіршення здоров’я, слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою. Крім того, необхідно надати співробітникам ПФУ медичні документи, що підтверджують право на таку допомогу.

Також пенсіонери можуть одержати додаткові виплати до Дня Незалежності України у серпні. Для цього потрібно подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги до 1 серпня. Залежно від статусу пенсіонера виплати становитимуть від 450 до 3100 гривень. Таку можливість забезпечують Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" передбачають разову грошову допомогу до Дня Незалежності.

Раніше "Телеграф" розповів, як українцям дізнатися про суму майбутньої пенсії .