Этого можно избежать: почему у некоторых украинцев снизят или заберут пенсию в августе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Актуализировать данные можно и онлайн
Пенсионеры, которые не выполнили определенные требования Пенсионного фонда Украины, рискуют остаться без выплат или определенной их части в августе.
Чтобы не попасть в "черный" список, пожилые должны сообщать в ПФУ об определенных изменениях в их жизни. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Поэтому, согласно данным, пенсионер должен сообщить про:
- поступление на работу, увольнение с работы;
- регистрация или снятие с учета как физического лица – предпринимателя;
- приобретение, изменение или прекращение особого статуса;
- смена места жительства (регистрации);
- выезд на постоянное место жительства за границу.
- получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;
- получение нового паспорта в случае угона или потери старого;
- смену фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения).
Чтобы уведомить про актуализацию данных у пенсионера есть 10 дней. Это можно сделать дистанционно на веб-портале ПФУ.
Как это сделать:
- Авторизироваться на веб-портале;
- Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" в левом боковом меню;
- Найти пункт "Заявление на перерасчет пенсии";
- Выбрать вид пересчета из раскрывающегося списка и заполнить заявление.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семья пенсионера может получить вместо него выплаты.