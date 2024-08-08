Этого можно избежать: почему у некоторых украинцев снизят или заберут пенсию в августе

Актуализировать данные можно и онлайн

Пенсионеры, которые не выполнили определенные требования Пенсионного фонда Украины, рискуют остаться без выплат или определенной их части в августе.

Чтобы не попасть в "черный" список, пожилые должны сообщать в ПФУ об определенных изменениях в их жизни. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Поэтому, согласно данным, пенсионер должен сообщить про:

поступление на работу, увольнение с работы;

регистрация или снятие с учета как физического лица – предпринимателя;

приобретение, изменение или прекращение особого статуса;

смена места жительства (регистрации);

выезд на постоянное место жительства за границу.

получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;

получение нового паспорта в случае угона или потери старого;

смену фамилии, имени и отчества (предоставляется новый паспорт гражданина Украины, свидетельство о браке или другой документ, на основании которого произошли изменения).

Чтобы уведомить про актуализацию данных у пенсионера есть 10 дней. Это можно сделать дистанционно на веб-портале ПФУ.

Как это сделать:

Авторизироваться на веб-портале;

Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" в левом боковом меню;

Найти пункт "Заявление на перерасчет пенсии";

Выбрать вид пересчета из раскрывающегося списка и заполнить заявление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что семья пенсионера может получить вместо него выплаты.