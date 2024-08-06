Виплати замість пенсіонера може отримати його родина: у якому випадку

Є 7 видів виплат, які можуть бути передані родині літної особи

Якщо особа, яка ще при житті мала право на певні виплати, але померла, то ці нарахування можуть бути передані у спадок. У деяких випадках родичам можуть здійснити пенсію.

Фахівці "Юридичного порадника для ВПО" пояснили, хто може отримати ці виплати. Серед нарахувань присутня заробітна плата, пенсії, стипендії, аліменти, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю чи на відшкодування у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я або інші соціальні виплати.

Якщо вищезазначені суми не були одержані спадкодавцем при житті, то вони передаються членам його родини, але якщо їх немає, то виплати входять до складу спадщини.

Коли виплати померлою особи передаються членам його родини

Це може відбутись у таких випадках:

недоотримана у зв’язку зі смертю пенсіонера, виплачується по місяць смерті включно, за зверненням члени сім’ї померлого протягом шести місяців з дня відкриття спадщини;

належний померлому заробіток виплачується роботодавцем членам сім'ї померлого працівника;

суми призначеної, але не виплаченої у зв’язку із смертю одержувача житлової субсидії виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія, за письмовим зверненням такої особи, поданим протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Коли виплати померлою особи входять до складу спадщини

Згідно зі законом, то це може відбутись у випадку, коли померлий не мав членів сім'ї.

"Поняття "спадкоємці" є ширшим від поняття "члени сім'ї". Члени сім'ї — це, як правило, спадкоємці першого ступеня спорідненості: чоловік, дружина, батьки і діти (але не завжди!). Якщо, наприклад, помер одинокий пенсіонер, його рідна сестра може отримати належні йому виплати лише в порядку спадкування, але не за зверненням до органів Пенсійного фонду", — кажуть фахівці.

Коли виплати, які мали бути нараховані особі, можна вважати одержаними чи не одержаними

За словами фахівців, суми вважаються виплаченими, якщо на момент смерті виплати особи були здійснені на рахунок і включаються до складу спадщини. Тому отримати їх можна буде лише після свідоцтва про право на спадщину.

А неодержаними, відповідно, вважаються суми, які не були виплачені до того, як особа померла.

"Також у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті" — резюмували на сторінці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто у серпні зможе отримати автоматичну надбавку до пенсії.