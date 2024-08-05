Ви втрачаєте до 4 тис грн щомісяця: чому пенсія менша, ніж має бути

Адвокат розповів, як можна підвищити свою виплату

У пенсіонерів є можливість розрахувати свої майбутні пенсії заздалегідь. І якщо сума при фактичному виходу на відпочинок менша, аніж очікувалось, то є 5 факторів, які могли вплинути на розмір виплати.

Особи, що зіткнулись з такими випадками, в місяць можуть недоотримувати від 4 тисяч гривень. Крім суми, вони також можуть втратити страховий стаж за певний період, як каже адвокат Олег Лук'янчиков

Що потрібно перевірити, аби не втратити частину пенсії

За його словами, є такі найпоширеніші причини:

При обчисленні пенсії враховується неправильний розмір середньої заробітної плати в Україні. Це стосується пенсіонерів, які переходять з одного виду пенсії на пенсію за вислугу років. У цьому випадку пенсії мають нараховуватись виходячи із середньої заробітної плати в Україні за останні три роки.Однак за умовчанням ПФУ використовує дані з 2014 по 2016 рік і краще їх ретельно оглянути.

Невірно розраховано середню зарплату. Відповідно до закону, при обчисленні середньої заробітної плати з її розміру може бути віднято 10% періоду виплати найнижчої заробітної плати, що дозволяє підвищити пенсію. Однак ПФУ часто цього не робить.Виправлення цієї помилки допоможе пенсіонерам отримувати на 10% більше. Наприклад, якщо пенсія була 5000 гривень, то якщо правильно порахувати, то літня особа вже може отримувати 5500 гривень, що за рік складатиме додаткові 6000 гривень.

Вислуга років не була правильно розрахована через внесення змін до трудової книжки. Ця помилка може коштувати пенсіонеру рік роботи або не дати йому вийти на пенсію достроково згідно із законом. Така ситуація виникає, коли роботодавець вносить будь-які коригування в бухгалтерські книги, наприклад, дату прийняття на роботу, неправильне коригування при переведенні на іншу роботу або дату звільнення.

Неправильно підрахований страховий стаж, через відсутність документального підтвердження. Ця проблема найбільш поширена серед пенсіонерів, які працювали підприємцями.

Пенсія нараховується за законом, який не стосується особи. Наприклад, пенсіонерам, які мають посвідчення постраждалого внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, пенсію призначають за Законом про обов’язкове зарахування пенсійних виплат, а не з Законом про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

"Таким чином такі пенсіонери можуть не доотримувати від 4 000 грн на місяць. Так само можуть враховувати страховий стаж, не беручи до уваги пільговий", — каже адвокат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців має право на мінімальну пенсію в понад 13 тисяч гривень.