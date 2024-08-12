Компенсация может выплатиться за 2 месяца: при каких обстоятельствах срочники получат выплату

Это предусмотрено законом

Срочники в Украине имеют право на получение денежной компенсации за все дни неиспользованного отпуска.

Об этом говорится в Департаменте социального обеспечения Министерства обороны Украины со ссылкой на закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", передает издание Armyinform.

"В год увольнения со службы военнослужащим, которые проходят срочную военную службу и подлежат увольнению со службы в порядке и сроки, определенные решением Президента Украины, в случае неиспользования ими отпуска выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные дни отпуска", — говорится в издании.

Если военный срочной службы в течение 2023 и 2024 не получили право на отпуск (30 дней), то он может получить компенсацию за 60 дней. Заявление на получение денег следует подать до конца текущего года.

Согласно данным, размер выплаты рассчитывается по должностному окладу, а также ежемесячным дополнительным видам денежного обеспечения, например вознаграждения в 5 тысяч гривен за особенности прохождения службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каком обстоятельстве военный может получить 200 тысяч гривен.