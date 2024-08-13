В одному з міст України військові можуть отримати 10 тисяч грн: за яких умов

Заяву та документи треба приносити фізично

Військові в Україні в більшості випадків самостійно купують собі спорядження, але деякі міста можуть нарахувати бійцям допомогу. Кошти можна отримати у Тернополі.

Як мовиться на сайті Тернопільської міської ради, розмір такого нарахування складає 10 тисяч гривень. Ухвалення рішення про виплату відбулось на засідання виконавчого комітету 27 грудня.

Для кого здійсняться нарахування в 10 тисяч гривень

Згідно з даними, суму отримають:

Бійці, які беруть безпосередню участь у бойових діях, для забезпечення здійснення заходів з національної безпеки й оборони України, відсічі й стримування збройної агресії російської федерації проти України; Військовослужбовці, які зареєстровані на території Тернопільської громади.

Які документи потрібні для виплати

Разом із заявою військовослужбовець має подати:

копію паспорта особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка бере участь у захисті країни;

копію дійсної довідки внутрішньо переміщеної особи, яка видана управлінням соціальної політики Тернопільської міської ради (подають внутрішньо переміщені особи);

копію документа про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки й оборони України відсічі й стримування збройної агресії російської федерації проти України) видана військовою частиною Міністерства оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною гвардією України та іншими утвореними військовими формуваннями та правоохоронними органами;

реквізити рахунку особи, яка бере безпосередню участь у захисті країни, та на яку будуть перераховані кошти.

Заяву та необхідні документи можна подати у відділі звернень Тернопільської міської ради за адресою м.Тернопіль, вул. Листопадова, 6 (1 поверх) у робочі дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що строковики можуть отримати компенсацію за 2 місяці.