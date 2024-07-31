Допомога від майже 9 тис грн: як та де військовим та учасникам АТО/ООС отримати виплату

Вона нараховується лише в одній громаді

Учасники АТО/ООС, мобілізовані та захисники України можуть отримати матеріальну підтримку від Бахмутської міської територіальної громади. Розмір виплати коливається від майже 9 тисяч до трохи понад 30 тисяч гривень.

Програма діє з 2023 по 2026 рік і передбачає різні види допомоги залежно від статусу та обставин заявника. Про це повідомили в УСЗН Бахмутської міської ради.

Які є виплати від УСЗН

допомога при звільненні з військової служби складає 8 760 гривень (станом на 2024 рік) та надається одноразово ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, які є мешканцями Бахмутської громади та були звільнені зі служби або роботи після 24 лютого 2022 року;

допомога мобілізованим та контрактникам складає 30 280 грн (станом на 2024 рік) та надається військовозобов’язаним мешканцям Бахмутської громади, які були призвані на військову службу по мобілізації або уклали перший контракт на строк не менше 3 років, починаючи з 1 січня 2024 року;

допомога пораненим складає 15 000 грн та надається Захисникам і Захисницям України, які є мешканцями Бахмутської громади та отримали поранення, травму чи контузію під час участі в бойових діях, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Як військовим отримати допомогу

Заявнику необхідно:

підготувати необхідні документи (перелік залежить від виду допомоги);

надіслати скан або фотокопії документів на email: [email protected];

звернутися до Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

Перелік документів, які потрібно зібрати:

заява про надання матеріальної допомоги;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про взяття на облік ВПО (для внутрішньо переміщених осіб);

документи, що підтверджують статус та обставини (посвідчення, довідки, виписки);

реквізити особистого банківського рахунку (IBAN).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військові в Україні можуть отримати більше 1 млн грн допомоги.