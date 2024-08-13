В одном из городов Украины военные могут получить 10 тысяч грн: при каких условиях

Заявление и документы следует приносить физически

Военные в Украине в большинстве случаев самостоятельно покупают себе снаряжение, но некоторые города могут начислить помощь бойцам. Средства можно получить в Тернополе.

Как говорится на сайте Тернопольского городского совета, размер такого начисления составляет 10 тысяч гривен. Принятие решения о выплате состоялось на заседании исполнительного комитета 27 декабря.

Для кого осуществятся начисления в 10 тысяч гривен

Согласно данным, сумму получат:

Бойцы, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, для обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины; Военнослужащие, зарегистрированные на территории Тернопольской общины.

Какие документы нужны для выплаты

Вместе с заявлением военнослужащий должен подать:

копию паспорта лица, принимающего непосредственное участие в защите страны;

копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, участвующего в защите страны;

копию действительной справки внутренне перемещенного лица, выданная управлением социальной политики Тернопольского городского совета (подают внутренне перемещенные лица);

копия документа о непосредственном участии в боевых действиях (обеспечение осуществления мер по национальной безопасности и обороне Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины) выдана воинской частью Министерства обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной гвардией Украины и другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами;

реквизиты счета лица, принимающего непосредственное участие в защите страны, и на которое будут перечислены средства.

Заявление и документы можно подать в отделе обращений Тернопольского городского совета по адресу г.Тернополь, ул. Ноябрьская, 6 (1 этаж) в рабочие дни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что срочники могут получить компенсацию за 2 месяца.