В одном из городов Украины военные могут получить 10 тысяч грн: при каких условиях
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Заявление и документы следует приносить физически
Военные в Украине в большинстве случаев самостоятельно покупают себе снаряжение, но некоторые города могут начислить помощь бойцам. Средства можно получить в Тернополе.
Как говорится на сайте Тернопольского городского совета, размер такого начисления составляет 10 тысяч гривен. Принятие решения о выплате состоялось на заседании исполнительного комитета 27 декабря.
Для кого осуществятся начисления в 10 тысяч гривен
Согласно данным, сумму получат:
- Бойцы, принимающие непосредственное участие в боевых действиях, для обеспечения осуществления мер по национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины;
- Военнослужащие, зарегистрированные на территории Тернопольской общины.
Какие документы нужны для выплаты
Вместе с заявлением военнослужащий должен подать:
- копию паспорта лица, принимающего непосредственное участие в защите страны;
- копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика лица, участвующего в защите страны;
- копию действительной справки внутренне перемещенного лица, выданная управлением социальной политики Тернопольского городского совета (подают внутренне перемещенные лица);
- копия документа о непосредственном участии в боевых действиях (обеспечение осуществления мер по национальной безопасности и обороне Украины отпора и сдерживания вооруженной агрессии российской федерации против Украины) выдана воинской частью Министерства обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной гвардией Украины и другими образованными военными формированиями и правоохранительными органами;
- реквизиты счета лица, принимающего непосредственное участие в защите страны, и на которое будут перечислены средства.
Заявление и документы можно подать в отделе обращений Тернопольского городского совета по адресу г.Тернополь, ул. Ноябрьская, 6 (1 этаж) в рабочие дни.
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