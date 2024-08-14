Мають бути гарантії: Зеленський обговорив питання виплат та премій для військових

Він підкреслив, що нарахування має проходити без бюрократії

У серпні 2024 року ЗСУ почали атаку на Курську область. У зв'язку з цим президент нашої країни Володимир Зеленський пообіцяв військовим швидку виплату премій, але лише тим, хто наразі воює на цих територіях.

Про це він заявив під час свого вечірнього відеозвернення. Премії нараховуватимуться без "будь-якого бюрократичного тиску".

Як йдеться у повідомленні, він обговорював питання гарантії, швидку виплату всіх коштів, включно премій, та надання інших речей, які потрібні на фронті для військових, які наразі виконують свій обов'язок на території Росії, з міністром оборони України Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісу президента.

"І без будь-якої бюрократії для наших воїнів. Це загальна обов'язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бої в Курській області розпочались 6 серпня, однак офіційну інформацію про те, що під контролем українських військових перебуває понад 1000 квадратних кілометрів, надали тільки 12 серпня.