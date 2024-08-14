Должны быть гарантии: Зеленский обсудил вопросы выплат и премий для военных

Он подчеркнул, что начисление должно проходить без бюрократии

В августе 2024 года ВСУ начали атаку на Курскую область. В связи с этим президент нашей страны Владимир Зеленский пообещал военным скорую выплату премий, но только тем, кто сейчас воюет на этих территориях.

Об этом он заявил во время своего вечернего видеообращения. Премии будут начисляться без "любого бюрократического давления".

Как говорится в сообщении, он обсуждал вопрос гарантии, скорую выплату всех средств, включая премии, и предоставление других вещей, которые нужны на фронте для военных, что выполняют свой долг на территории России, с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, представителями Верховной Рады и офиса президента.

"И без какой-либо бюрократии для наших воинов. Это общая обязательная политика нашего государства – наши защитники должны быть защищены от любого бюрократического давления", — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бои в Курской области начались 6 августа, однако официальную информацию о том, что под контролем украинских военных находится более 1000 квадратных километров, предоставили только 12 августа.