Повістку можуть надіслати чоловіку з відстрочкою: юрист пояснив чому

До ТЦК доведеться сходити, щоб не потрапити у розшук

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов'язані можуть отримувати повістки не лише особисто, але й через поштову службу. Їх можуть надіслати навіть чоловікам, які мають відстрочку від призову.

Юрист Дмитро Дончак на порталі B2B Consult пояснив, як діяти у разі отримання такого листа. Правознавець зазначає, що відправити повістку громадянину з відстрочкою можуть через помилку:

невнесення інформації про відстрочку;

плутанину з даними у ТЦК та СП.

Юрист запевняє, якщо чоловік має відстрочку від мобілізації, то йому немає сенсу турбуватись про лист від ТЦК, в якому може бути повістка. Проте, якщо не забрати його з пошти, то він вважатиметься врученим за будь-яких обставин . Це може призвести до адміністративної відповідальності.

"Як наслідок — ви не знаєте, що там у листі, а ТЦК (якщо це лист від них, і якщо в листі повістка) вважатиме, що чоловік не виконує їхні законні вимоги. Наслідки: чоловіка оштрафують і внесуть у розшук", — пояснив Дончак.

Юрист радить забирати лист у будь-якому випадку. Якщо це лист від ТЦК, то після отримання його потрібно прийти до військкомату та показати документ, що підтверджує вашу відстрочку, наприклад довідку про навчання за денною формою, зазначає експерт.

Однак бувають випадки, коли ТЦК викликає чоловіка після закінчення відстрочки. Щоб цього не сталося, громадянину потрібно завчасно подати документи для її продовження , додав юрист.

Нагадуємо, що повістка вважається врученою, а людина сповіщеною, якщо:

на підприємство надходить розпорядження, і керівник повинен отримати повістку працівника під підпис;

під час патрулювання вулицями або в місцях збору людей співробітники ТЦК зупиняють людину на підставі перевірки її військово-облікових документів і вручають повістку;

повістка надсилається через "Укрпошту" рекомендованим листом з повідомленням з'явитися до ТЦК.

Якщо людина отримала повістку і не з'явилася протягом трьох днів, її можуть оголосити в розшук. Але якщо вона не могла прийти через непередбачувану обставину, наприклад, через хворобу, і це підтверджено документами, то розшук не подадуть, а термін продовжать.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо ТЦК не приймає документи на відстрочку від мобілізації. Юрист пояснив, куди потрібно звертатися в таких випадках.