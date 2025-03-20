Пенсія, як мінімальна зарплата. Кому з українців призначать її у 2025

В основному, сума залежить від заробітної плати

В Україні у 2025 році деяким пенсіонерам можуть призначити виплати, які будуть не менше 8 тисяч гривень. Для цього потрібно мати необхідну кількість років стажу та суму заробітної плати.

Яким умовам потрібно відповідати чоловікові в Україні у 2025 році, аби отримувати пенсію, яка дорівнює мінімальній заробітній платі, дізнався "Телеграф". Сума була вирахувана за допомогою пенсійного калькулятора.

Тож, аби держава у березні поточного року призначила українцю 8 тисяч гривень, йому має виповнитись 60 років, його заробітна плата повинна бути 23 тисяч гривень, а страховий стаж — 32 роки.

Зауважимо, що ця сума актуальна, якщо виплату оформлювати на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, аби вийти на відпочинок у 2025 році, 60-річним українцям потрібно мати не менше 32 років, у 63-річних повинно бути не менше 22 років, а 65-річних — не менше 15 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що певні пенсіонери зможуть отримати значну надбавку, але їм потрібно оновити свої дані.