Двійника Зеленського знайшли в TikTok: "Він в курсі, що він президент?"

Блогер – вилита копія президента України

У TikTok завірусилися відео із "двійником" президента України Володимира Зеленського. Схожість італійського блогера з українським лідером настільки сильна, що залишає безліч коментаторів у розгубленості.

"Телеграф", посилаючись на відповідні відео, розповідає про "двійника" Зеленського. Йдеться про блогера під ніком gigipescheria. Він – вилита копія президента України. Навіть його борода та зачіска практично ідентичні рослинності глави держави.

Курйозності моменту додає те, що блогер знімає здебільшого гумористичний контент. Під роликом вже з'явилися кумедні коментарі користувачів. Смішні ситуації, які генерує блогер, підхоплюють користувачі намагаються обігравати це з урахуванням схожості з президентом.

І цей ролик вписується у його формат.

Реакція мережі

При цьому деякі, здається, серйозно задаються питанням, чи не президент це.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що жінку у футболці з оголеними Трампом та Путіним помітили у магазині Дніпра. Варто зазначити, що принт на футболці є мемом, який з’явився ще близько 10 років тому перед першим президентським терміном Дональда Трампа.