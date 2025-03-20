Чи можуть вас мобілізувати з хворими суглобами

Не підлягають призову люди, які хворіють на артрит

За станом здоров'я деякі військовозобов'язані громадяни можуть бути звільнені від мобілізації. Зокрема, це стосується чоловіків, які мають серйозні захворювання суглобів, кісток і м'язів.

Відповідно до наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року, не підлягають призову на військову службу громадяни, які мають інфекційні артропатії зі стійкими й значними змінами, а саме гнійні артрити, реактивні артропатії, хворобу Рейтера .

Визнати непридатним можуть з наступними хворобами:

запальні поліартропатії зі значним порушенням функцій — ревматоїдний артрит, васкуліт і бурсит, синдром Фелті, хвороба Стілла, кристалічні, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра ;

; системні хвороби сполучної тканини зі значним порушенням функцій — поліартеріїт вузликовий і споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасциїт та інші;

та інші; важка форма анкілозивного спондилоартриту.

Також не призивають на службу чоловіків, які мають:

артрози та інші ураження суглобів зі значними порушеннями функцій;

хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожиль зі значними порушеннями функцій;

остеопатії та хондропатії зі значними порушеннями функцій (остеопороз, остеомаляція, сповільнене зрощення перелому, стресові переломи,

фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба Педжета та інші);

набуті деформації та дефекти пальців і кінцівок зі значними порушеннями функцій;

двостороння ампутація кінцівок на будь-якому рівні або одностороння ампутаційна культя нижньої кінцівки вище рівня верхньої третини гомілки;

хвороби хребта зі значними порушеннями функцій (викривлення, остеохондроз, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків тощо).

Як підтвердити непридатність до служби

Для отримання звільнення від мобілізації необхідно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка підтвердить наявність відповідних медичних показань. Під час огляду враховуються документально підтверджені медичні висновки, які мають бути надані комісії.

Пройшовши медогляд та отримавши висновок про непридатність, чоловік звільняється від мобілізації, однак важливо пам'ятати, що рішення ВЛК повинно базуватися на чітко підтверджених діагнозах.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами серця не мобілізують. Не підлягають призову чоловіки з гіпертонією та цереброваскулярними хворобами зі значними порушеннями функцій.