Есть четкий ответ от ПФУ

В августе текущего года государство будет осуществлять денежную помощь для определенных категорий граждан ко Дню независимости Украины. Выплата также предусмотрена для военных, уволившиеся со службы и получивших удостоверение участника боевых действий после 1 августа 2024 года.

Согласно двум законам "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", "Некоторые вопросы социальной защиты лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях, как сообщает Пенсионный фонд Украины, помощь к празднику будет назначаться военнослужащим, что получат УБД до 24 августа этого года включительно.

То есть бывшим защитникам и защитницам Украины, не являющимся пенсионерами, также будут начислять выплату. Однако им нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ и добавить следующие документы:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

удостоверение участника боевых действий;

банковский счёт.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, в каких городах военным выплачивают денежную помощь во время мобилизации или подписания контракта.