Цукор справді подешевшає? Експерти дали прогноз щодо цін в Україні надалі

Є одна вагома причина

За місяць експортування цукру дуже впало, тому його ціна на внутрішньому ринку тримається низькою. Чи зміниться на нього вартість у новому сезоні, розповіли експерти.

Наразі відпускні ціни на цукор становлять 26,5 – 27,5 грн/кг, як сказали в аналітичному кооперативі "ПУСК", створеному в рамках Всеукраїнської аграрної ради. За два місяці експорт товару зі 100 тисяч тонн впав до 3-4 тисяч тонн і причиною такої тенденції — проблема з продажем за кордон.

За їх словами, надалі обсяги запасів цукру на внутрішньому ринку зростуть, адже збільшиться кількість виробництв. Однак і тут є проблема, бо українським виробникам доведеться шукати нові експортні ринки збуту в Європу.

Водночас у Європі в період нового сезону також очікується ріст виробництв продукту. Це ускладнить продаж українського товару на міжнародному ринку.

"Об’єктивно, до січня 2025 року Україні доведеться або платити високі експортні мита, або чекати на обнулення квот", – кажуть аналітики.

Тому, згідно з їх прогнозом, новий сезон в нашій країні принесе низькі ціни на цукор через непостійні темпи збуту на закордонний ринок і велику пропозицію в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може вирости ціна на хліб у найближчі місяці.