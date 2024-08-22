Сахар действительно подешевеет? Эксперты дали прогноз по ценам в Украине в дальнейшем

Есть одна веская причина

За месяц экспорт сахара очень упал, поэтому его цена на внутреннем рынке держится низкой. Изменится ли на него стоимость в новом сезоне, рассказали эксперты.

Отпускные цены на сахар составляют 26,5 – 27,5 грн/кг, как сказали в аналитическом кооперативе "ПУСК", созданном в рамках Всеукраинского аграрного совета. За два месяца экспорт товара со 100 тысяч тонн упал до 3-4 тысяч тонн и причина такой тенденции — проблема с продажей за границу.

По их словам, в дальнейшем объемы запасов сахара на внутреннем рынке возрастут, ведь увеличится количество производств. Однако и здесь есть проблема, потому что украинским производителям придется искать новые экспортные рынки сбыта в Европу.

В то же время в Европе в период нового сезона также ожидается рост производств продукта. Это усложнит продажу украинского товара на международном рынке.

"Объективно, до января 2025 года Украине придется либо платить высокие экспортные пошлины, либо ждать обнуления квот", – говорят аналитики.

Поэтому, согласно их прогнозу, новый сезон в нашей стране принесет низкие цены на сахар из-за непостоянных темпов сбыта на зарубежный рынок и большого предложения в Украине.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как может вырасти цена на хлеб в ближайшие месяцы.