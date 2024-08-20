Деякі продукти здешевшали в майже половину: чи збережеться спад цін надалі

Як змінилась вартість товарів

В Україні продовжують коливатись ціни на популярні продукти. Місцями здешевшання та здорожчання на деякі товари відбулось в межах майже 20% та 16% за місяць відповідно. Науковці розповіли, чого очікувати надалі.

У червні-липні цього року споживчі ціни зменшились на 0,8%. Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Він каже, що найбільше у вартості знизились яйця та овочі, а виросли — цукор, олія соняшникова та фрукти. Водночас на інші популярні товари здорожчання відбулось в межах 1%.

Крім того, у період грудня 2023-серпня 2024 років, найбільше здешевшання відбулось на яйця, овочі та м'ясо з м'ясопродуктами.

Водночас за словами Лупенка, за 1 рік зменшились споживні ціни на соняшникову олію та цукор, а найбільше зросли на масло вершкове та хліб.

Як змінились ціни на продукти

Здешевшали:

яйця — на 11,4% за місяць та на 47,6% проти грудня 2023;

овочі — на 19,6% за місяць та на 2,6% проти грудня минулого року;

м'ясо та продукти з нього — 2,2% проти грудня 2023 року;

соняшникова олія — на 7,6 протягом року;

цукор — за рік на 1,9;

Здорожчали:

цукор — за місяць на 12,1%;

соняшникова олія — на 2,9%;

фрукти — за місяць на 1,4%;

масло вершкове — за рік на 16,1%;

хліб — за рік на 10,1%.

У період найближчих місяців можна очікувати на здешевшання продуктів, як прогнозують науковці Інституту аграрної економіки. Причиною спаду буде масове надходження продукції цьогорічного врожаю, переважно овочів. Однак зниження цін майже не торкнеться хлібних виробів та тваринницької продукції, бо вартість на сировину вища, аніж торік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні упало виробництво молока. Експерти дали прогноз, що буде з цінами надалі.