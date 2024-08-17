В Україні впало виробництво молока: у чому причина і що буде з цінами

Зростання цін восени, ймовірно, стримуватиме низька купівельна спроможність населення в умовах війни

В Україні скоротилося виробництво молока. Причина в тому, що через відключення світла на фермах відключалися системи вентиляції і корови масово отримували теплові удари, що спричинило скорочення їхньої продуктивності на 20-30%. Ціни на молоко та молочну продукцію зростатимуть.

Як повідомляє milk.ua, найбільше впало виробництво молока у господарствах населення, що сприяє збереженню дефіциту молока на ринку. Вартість сирого молока зростає. Через це в Україні знижується рентабельність виробництва сирів, молочної сироватки, вершкового масла. Молокопереробні підприємства працюють із мінімальною рентабельністю.

Ці фактори впливають на зростання цін на молоко у серпні. Його вартість у вересні залежатиме від попиту та активності покупців споживачів на внутрішньому ринку. Проте, за прогнозами експертів, на ціни на молочні продукти впливатимуть подорожчання сировини та довгострокове збільшення витрат на енергоносії.

Близько 70% молока, що йде на переробку, споживається всередині країни й приблизно половина цього обсягу використовується для молочних продуктів. Зростання цін восени, ймовірно, стримуватиме низька купівельна спроможність населення в умовах війни. Крім того, сприятиме стабілізації закупівельних цін можуть і значні запаси сухого молока на складах в Україні.

Скільки коштує молоко у супермаркетах України 17 серпня:

Ціни на молоко в АТБ

Ціни на молоко у мережі супермаркетів АТБ

Вартість молока в Сільпо

Ціни на молоко в Novus

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки зараз коштує курятина в Україні. Найбільше подорожчала гомілка, але деякі частини тушки навіть подешевшали.