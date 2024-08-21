Як може вирости ціна на хліб і чи буде він дефіцитним: борошно в Україні подорожчало вполовину

Експерт говорить про те, як важливо підняти цінник

В Україні вже деякий час спостерігається постійне здорожчання хліба. На ціни впливає низка факторів. Є ймовірність, що більшість хлібозаводів закриються і буде мала пропозиція продукту.

Протягом двох місяців літа вартість борошна підскочила аж на 50% і тенденція збережеться надалі. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів і директора компанії "Київ Хліб" Юрія Дученка в коментарі "Мінфіну", крім підвищення вартості на сировину, також зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали й не тільки.

"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі. Борошно в собівартості хліба — це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%", — пояснює Дученко.

Тому, на його думку, вартість на цей популярний продукт треба підвищити на 15-20%. У разі, якщо ціна залишиться такою ж, то багато виробників припинять свою роботу і в Україні почнуться проблеми з пропозицією хліба.

"Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні впало виробництво молока. Що буде з цінами надалі.