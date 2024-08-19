Одне чіпляється за інше: чи вплине здорожчання зернових культур на ціни трьох категорій продуктів

Висока температура наробила лиха не тільки в нашій країні

Під час спеки в Україні, яка трималась в середині липня, на полі ґрунт прогрівався до +70 градусів, тому більшість продукції "згорало". Висока температура також вплинула на врожай кукурудзи та соняшнику, тому ціни поповзли вгору.

Здорожчання сільськогосподарських культур торкнеться споживачів, які купуватимуть товари з цього врожаю. А українські аграрії будуть в "плюсі", адже вони отримають прибуток через підвищення цін та малу пропозицію, як йдеться у статті Лариси Гук, експертки у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА", передає "Дзеркало тижня".

Наразі вартість кукурудзи складає 7400 гривень за тонну, хоча в минулому місяці вартість була на рівні 6700 гривень. Гук нагадала, що у листопаді 2023 року виробники не могли продати свій врожай дорожче 4 тисяч гривень.

Водночас за тонну соняшнику нового врожай треба заплатити 18500-20000 тисяч гривень і ціни надалі підвищуватимуться через попит.

"Ймовірно, ціни будуть далі рости. Наскільки? Залежить також від сусідів, бо, приміром, у Європі теж потерпають. Аграрії чекають подальшого зростання ціни та заробітків, бо від фінансової складової залежить наступний сезон", — резюмувала експертка.

Тому в Україні будуть дорожчати продукти, в основу яких входять ці культури, зокрема соняшникова олія, молочна та м'ясна продукція.

За словами аналітиків, закупівельна вартість на соняшник надалі буде зростати і цінник на олію також гойдатиметься. На здорожчання вплине великий експорт, адже більшість країн закупає олію саме у нас, бо Україна є однією з найбільших виробників цієї продукції.

Своєю чергою молочка дорожчатиме через скорочення голів'я та її дефіциту товару на ринку.

Зростання цін також фіксуватиметься на курячі яйця та м'ясо. Серед причин, які вплинуть на вартість є дефіцит електроенергії, низька торгівля в магазинах, здорожчання зернових та підвищення тарифів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виробництво одного популярного фрукта падає і через це дешевої продукції точно не буде.